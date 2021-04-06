В Саратовской области зарегистрировали 148 новых зараженных коронавирусом

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 148 случаев коронавируса.

- Выздоровели 139 человек, — сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области.

Всего зарегистрировано 55 687 зараженных и 50 368 выздоровевших.

Больше всего новых случаев в Саратове — 62, Энгельсском районе — 20, Балаковском — 12 и других.

У 34 из 148 заболевших выявлена пневмония.

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