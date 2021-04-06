Администрация: Общежитие в Степном было признано аварийным в 2018 году

В администрации Советского района Саратовской области прокомментировали ЧП на улице Октябрьская поселка Степное. Напомним, там обрушилась стена общежития дома № 22.

Здание является пятиэтажным многоквартирным домом. Собственники отказались от управляющей организации, самостоятельно занимаясь его содержанием.

Дом был признан аварийным 22 июня 2018 года. Однако финансирование на его снос и расселение не предусмотрены.

- Помещение, в котором произошло частичное обрушение кирпичной кладки, является подсобным. Доступ в данное помещение ограничен, однако жителями самовольно осуществляется вскрытие дверей данного помещения. Также в настоящее время осуществляется подготовка сметной документации для проведения работ по восстановлению кирпичной кладки, — заявили в администрации Советского района.

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