В Саратове женщина попала под поезд и выжила

В Саратове женщина попала под поезд
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Ленинском районе Саратова 37-летняя женщина попала под поезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось на станции Техстекло.
ЧП случилось на станции Техстекло
Фото: Саратовская городская служба спасения
На место прибыли городские и областные спасатели, женщине оказали первую помощь и транспортировали пострадавшую в реанимационный автомобиль облспаса для госпитализации в горбольницу №6.
Женщина была госпитализирована
Фото: Саратовская городская служба спасения
Обстоятельства инцидента выясняются.
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