В Саратове женщина попала под поезд и выжила

В Саратове женщина попала под поезд Фото: Саратовская областная служба спасения

В Ленинском районе Саратова 37-летняя женщина попала под поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось на станции Техстекло.

ЧП случилось на станции Техстекло Фото: Саратовская городская служба спасения

На место прибыли городские и областные спасатели, женщине оказали первую помощь и транспортировали пострадавшую в реанимационный автомобиль облспаса для госпитализации в горбольницу №6.

Женщина была госпитализирована Фото: Саратовская городская служба спасения

Обстоятельства инцидента выясняются.

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