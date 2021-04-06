В Саратове перестали ходить четыре трамвайных маршрута

В Саратове стоят трамваи Фото: Александр Уриевский

В Саратове сегодня утром, 6 апреля, прервалось движение трамваев №3, 9, 10 и 11.

Как сообщили в профильной группе электротранспорта в соцсети, вагоны остановились на перекрестке Советской и Пугачева в 08:45.

Теперь «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а от Мирного вовсе стоят, №9 и 10 из Заводского района и Октябрьского поселка идут только до Детского парка, «одиннадцатые» от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова.

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