ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах Саратова

Госавтоинспекция Саратовской области просит водителей и пешеходов проявлять максимальную осторожность с учетом ненастной погоды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, участникам дорожного движения следует неукоснительно соблюдать ПДД.

Автомобилистам рекомендовано ездить на безопасной скорости, ведь мокрая и обледеневшая дорога не обеспечивает нужного сцепления. Также необходимо соблюдать дистанцию.

Пешеходы могут переходить проезжую часть лишь в установленном для этого месте и только на зеленый свет.

- Капюшоны и поднятые воротники могут ограничивать видимость, поэтому необходимо не торопиться и быть предельно бдительными при движении, исключить разговоры по телефону, а также использование наушников. При движении в темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы, — подчеркнули в ГИБДД.

Детей можно перевозить только в специальных удерживающих устройствах.

- Госавтоинспекция желает всем удачи на дорогах и безаварийной поездки! Помните, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, внимание и взаимовежливость – залог вашей безопасности на дорогах, – отметили в ГИБДД.

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