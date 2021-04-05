В Балакове шестилетний мальчик получил травму голову в детском саду

В детском саду в Балакове ребенок получил травму головы.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, шестилетнего мальчика госпитализировали днем 5 апреля.

Ребенку была оказана медицинская помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что травмы мальчик получил в тот же день в садике. Прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка действиям работников воспитательного учреждения.

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