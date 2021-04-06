В поселке Тепличный женщина нашла в соседском доме трупы двух мужчин

Тела двух мужчин найдены в частном доме в поселке Тепличный Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Тепличный под Саратовом погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тела мужчин были найдены 5 апреля в частном доме.

Трупы нашла соседка, которая пришла покормить собаку. Она увидела, что дверь в дом открыта, и заглянула в помещение. Там она обнаружила тела 25-летнего хозяина и его 22-летнего приятеля.

Следователь СКР и судебный медэксперт не нашли на телах следов насильственной смерти. Предварительно установлено, что мужчины могли погибнуть около суток назад.

Начата доследственная проверка для установления точной причины смерти.

Следователи устанавливают причины смерти Фото: СУ СКР по Саратовской области

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