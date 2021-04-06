Водитель застрявшего в сугробе внедорожника пытался подкупить сотрудника ГИБДД в Вольском районе

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Его подозревают в попытке подкупа сотрудника ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено вечером 18 января.

По версии следствия, экипаж ДПС увидел на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград застрявший в сугробе внедорожник Hyundai. Остановившись, чтобы узнать, в чем дело, полицейские обнаружили, что 47-летний водитель иномарки пьян.

Во время составления протокола в салоне служебного авто водитель предложил взятку — 20 тыс. рублей. Сотрудник ГИБДД отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.

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