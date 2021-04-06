В Пугачеве на мусорку выбросили труп пенсионерки в простыне

Тело женщины найдено на мусорке в Пугачеве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было обнаружено неподалеку от дома №176 по улице 40 лет Октября.

Страшную находку сделали рабочие, которые приехали опорожнить мусорный контейнер. Поблизости от свалки они увидели загадочный сверток и вызвали полицию. Оказалось, что это тело женщины, которое было обмотано одеялом и простынями.

Начата проверка. Следователь СКР и судмедэксперт осмотрели место происшествия и труп. Оказалось, что на туловище и конечностях погибшей имелись кровоподтеки. Причем женщина умерла довольно давно — не менее трех месяцев назад.

Установлена личность погибшей — это 65-летняя местная жительница.

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