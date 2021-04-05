Школьник из Энгельса стал победителем игры «Умники и умницы» и будет учиться в МГИМО

Школьник из Энгельса стал победителем телеигры "Умники и умницы"

Ученик 11-го класса энгельсской гимназии №8 Грант Геворгян стал победителем Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, школьник за пять телеигр заработал наибольшее число орденов и медалей. Тем самым он получил право поступить в МГИМО без экзаменов.

Договор на обучение был подписан после финальной игры. Кроме Гранта Геворгяна их заключили с еще 11 победителями.

- От всей души поздравляю Гранта, его родителей и педагогов с потрясающим результатом. Второй год участия в телеигре приносит нашей области вторую «золотую» победу. В прошлом году «лучшей из лучших» стала Наташа Фоменко, выпускница саратовского Физико-технического лицея №1, ныне — студентка МГИМО. Желаю нашим умникам и умницам успехов на жизненном пути! — сказала замминистра образования области Ирина Чинаева.

Напомним, популярную интеллектуальную телеигру «Умники и умницы» ведет ее автор — профессор МГИМО, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Юрий Вяземский.

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