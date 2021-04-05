На реконструкцию фонтана «Одуванчик» Саратов заплатит 36 миллионов рублей

В Саратове реконструируют знаменитый фонтан
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове готовятся к реконструкции фонтана «Одуванчик».
Как сообщается на сайте «Госзакупки», за 36 млн рублей подрядчик должен вернуть объекту исторический облик.
Кроме того, должна быть выполнена подсветка, возможность регулировки высоты струй, предусмотрена работа в динамическом и статическом режимах.
Заказчиком работ является комитет по ЖКХ администрации города. Заявки принимаются до 13 апреля, а работы должны быть выполнены до 1 сентября.
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