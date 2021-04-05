Саратовец в соцсети «ВКонтакте» призывал к терроризму

За призывы к терроризму и экстремизму в интернете будут судить 34-летнего саратовца.
- Он разместил в новостной ленте соцсети «ВКонтакте» комментарии к статьям о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ России по Саратовской области.
Также мужчина в групповом чате разместил публичные призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей власти.
Злоумышленника будут судить в Центральном окружном военном суде в Самаре. Пока что ему выписали подписку о невыезде.
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