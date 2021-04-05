В Энгельсе отремонтируют семь самых оживленных дорог

В Энгельсе Саратовской области в 2021 году по нацпроекту «Безопасные автомобильные дороги» отремонтируют несколько дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, внимание будет уделено семи участкам, где движение наиболее интенсивное. Это улицы: Петровская, Лесокомбинатская, Марины Расковой, Коммунистическая, Студенческая, а также Волжский проспект.

Также продолжится строительство третьей очереди объездной автомобильной дороги на участке от кольцевой развязки улиц Нестерова и Колотилова до автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».

По нацпроекту запланирован ремонт двух дорог межмуниципального значения Красный Яр – Ленинское и Красный Яр – Усть-Караман», общей протяженностью около 10 километров.

В прошлом году по нацпроекту в Энгельсе были отремонтированы 34 дороги протяженностью 31,5 километра, а в 2019 году – более 11 километров.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был инициирован президентом России Владимиром Путиным. В 2021 году в регионе будет отремонтировано более 260 км трасс.

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