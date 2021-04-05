В Минэкономразвития прокомментировали батоны за 100 рублей в Саратове

В министерстве экономического развития Саратовской области прокомментировали батон за 100 рублей в магазине «Лента».

Напомним, ранее «КП-Саратов» опубликовала возмущение покупателя гипермаркета, который сообщил, что цена на батон «Гусарский» поднялась вдвое.

- Булочное изделия из муки высшего сорта собственного производства и рецептуры компании «Лента» содержит ферменты, реализуется на вес, упаковывается в потребительскую упаковку предлагается по карте покупателя по цене 112,99 рубля за 1 кг и не является социальным товаром, — пояснили в Минэкономразвития.

Отмечается, что такая цена складывается «с учетом объемов и способа производства, складского хранения, требующего соблюдения температурного режима».

При этом в министерстве подчеркнули, что аналогичные батоны у других производителей, например «Горчичный», стоят примерно так же — 110 рублей за килограмм.

- В целом по области с начала марта среднестатистические цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 0,5%. Среди регионов ПФО стоимость хлеба из пшеничной муки является одной из самых низких (второе место по минимальному уровню цен). Среди 85 субъектов Российской Федерации область по минимальной стоимости хлеба на 29 марта текущего года находится на 18 месте. Следует отметить, что цена на хлеб социальных сортов (хлеб ржаной и ржано-пшеничный) остается стабильной, и область сохраняет лидирующие позиции среди регионов ПФО и РФ (первое и третье места соответственно), — заявили в Минэкономразвития.

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