Названы победители «Аукциона добрых дел» в Саратове

В Саратове состоялся традиционный ежегодный «Аукцион добрых встреч».

Девять человек выставили себя на аукцион, чтобы помочь животным — именно на эти цели будут потрачены собранные средства.

Участие в аукционе в 2021 году приняли более 100 человек. Среди них есть настоящие звезды:

- Андрей Захарян, специалист по продвижению;

- Сергей Дмитриев, бывший спасатель в Саратовской области, а сейчас руководитель аппарата Псковской области;

- Александр Домбровский, начальник поисково-спасательного подразделения областной службы спасения;

- Аня Дубовская, ведущая, организатор крупных проектов, блогер;

- Bird Born, всемирно известный художник-иллюстратор;

- газета «Комсомольская правда» в Саратове;

- DJ Петров, мотоциклист, ремиксер и саунд-продюсер;

- Василий Уриевский, музыкант, актер, поэт, автор и исполнитель;

- Дмитрий Кудряшов, ведущий эксперт по продвижению в Instagram.

Именно последний участник набрал максимальную ставку — 31 050 рублей.

Теперь победители аукциона смогут пообщаться с выбранными людьми, получить от них презенты, автографы или ценные советы.

Кстати, лот «Комсомольской правды» выиграла Ася Шатилова. Она получит полугодовую подписку на издание и публикацию о себе на страницах газеты.

- «Комсомолка» третий год принимает участие в этом аукционе. Считаю благотворительный проект очень важным движением, направленным на помощь животным. Надеюсь, что в будущем сотрудничество продолжится, — рассказал главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Саратове Антон Угольков.

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