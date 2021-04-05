Девочка упала с 14 этажа в Заводском районе Саратова

В Заводском районе Саратова найден труп ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, началась проверка по факту гибели девочки.
Установлено, что погибшей было 10 лет. Предварительно, она могла упасть с 14 этажа.
- Бригада скорой помощи прибыла на место в течение семи минут. Однако девочка к тому времени уже была мертва, — рассказал советник министра здравоохранения Александр Колоколов.
Трагедия разыгралась на улице Орджоникидзе, 44а.
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