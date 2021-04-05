Мужчина попытался изнасиловать 59-летнюю женщину на улице Азина

Мужчина был арестован, свою вину он не признает Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестован 46-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в попытке изнасилования женщины под угрозой убийства.

Следствие считает, что около полуночи 3 апреля мужчина заметил на улице Азина 59-летнюю женщину. Он завязал с ней разговор на отвлеченные темы, чтобы усыпить бдительность, а потом напал.

Потерпевшая начала кричать и звать на помощь. Ей помогли мужчина и его девушка, которые выбежали на улицу. Он бросился оттаскивать насильника, а она забежала в близлежащий торговый павильон, чтобы вызвать полицию.

Правоохранители прибыли и задержали злоумышленника. Сейчас он взят под стражу, но свою вину не признал.

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