В Саратовской области 51-летняя женщина впервые стала мамой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области за три месяца 2021 года 45 человек стали родителями после 50 лет.

- Всего с начала года произведено 21 112 государственных регистраций актов гражданского состояния. Это почти на 15,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС области.

С января по март родился 4 531 ребенок. Мальчиков больше, чем девочек — 2 312 против 2 219.

- По итогам первого квартала показатель рождаемости в нашем регионе показал небольшой рост, чуть больше чем в 2%, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Самой возрастной мамой стала женщина в возрасте 51 года, для нее это первый ребенок. А самым возрастным папой стал 67-летний мужчина, у него это четвертый малыш. Всего родителями стали две женщины и 43 мужчины старше 50 лет.

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