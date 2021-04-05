В Саратове прогремит салют в День космонавтики

В честь Дня космонавтики прогремит салют

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов напомнил о программе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики.

- Еще раз подчеркну, что из-за ограничений Роспотребнадзора нам пришлось отказаться от масштабных мероприятий, — написал он на своей странице в Instagram.

Роман Грибов отметил, что значительная часть предлагаемых мероприятий станет новинкой, поэтому жители и гости региона смогут увидеть насыщенную и яркую программу.

Так, с 29 марта уже работает выставка «"Соколы", "Орланы" и другие истории космической одежды» в областном краеведческом музее.

Открылся фестиваль «Гагарин.doc», посвященный кино, науке и современному искусству. 9 апреля состоится показ документального фильма «Гагарин».

Культурная акция «Солнечная система» пройдет 10 апреля на пешеходной зоне.

А на главной площади Энгельса 10–12 апреля для всех желающих будет работать уникальная выставка «Открытый космос» и распахнет свои двери передвижной кинотеатр «Звездный». Кроме того, в Энгельсском районе пройдут саратовский марафон и велопарад, которые финишируют в Парке покорителей космоса.

Саратовская филармония имени Шнитке 11 и 12 апреля представит концерт «Созвездие Гагарина», а перед музыкальной частью программы гости увидят выставку «Страна, покорившая космос».

В 22:00 12 апреля в Саратове прогремит салют.

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