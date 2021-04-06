Саратовцев предупредили о сильных ливнях и дожде со снегом

В Саратовской области сегодня, 6 апреля, ожидаются сильные осадки — дождь, дождь со снегом.

- Утром и днем местами пройдет метель. Ветер подует со скоростью 7–12 м/с с северо-востока и порывами до 15–20 м/с, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +2… +7 градусов, на западе местами до +12 градусов.

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