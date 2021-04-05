В Марксе мужчина пришел к дому бывшей жены и с ножом стал угрожать ее нынешнему избраннику

В Марксе Саратовской области Росгвардия задержала буяна.

- В отдел 1 апреля поступило сообщение, что 36-летний местный житель пришел к дому бывшей жены, повредил окна и с ножом начал угрожать ее нынешнему 25-летнему сожителю, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

На место происшествия прибыл наряд и скрутил агрессивного мужчину. У него изъяли нож и передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

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