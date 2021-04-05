В Саратове лихач лишился BMW 318i из-за штрафов ГИБДД

В Саратове житель задолжал более 60 тыс. рублей по штрафам ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. Большая часть — за превышение скорости.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, добровольно оплачивать их он не торопился.

В отношении 37-летнего мужчины было начато исполнительное производство. Приставы арестовали автомобиль должника — BMW 318i. Иномарку отправили на спецстоянку.

На мужчину составили еще 21 протокол ГИБДД и направили в суд. Если мужчина не заплатит штрафы, то машину продадут в счет погашения долга.

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