В Саратове молодой волгоградец за вечер ограбил двух старушек

В Солнечном поселке Саратова вчера вечером, 4 апреля, произошло два ограбления.

- По словам 74-летней пенсионерки, на 2-й Электронной у нее неизвестный отобрал сумку, в которой были визитки и 200 рублей. Также на улице Антонова у 68-летней женщины отобрали пакет. В нем были продукты, две банковские карты и 500 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские по горячим следам задержали 23-летнего жителя Волгоградской области и завели на него уголовное дело.

Правоохранители просят граждан не терять самообладания при преступлении и постараться запомнить любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавших, а затем оперативно сообщить стражам порядка.

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