«Космическая фантазия» прозвучит в честь 60-летия полета Юрия Гагарина

В Саратове состоится мировая премьера «Космической фантазии».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, композиция приурочена к 60-летию первого полета человека в космос.
Автором «Космической фантазии» является саратовский композитор Владимир Мишле, профессор кафедры теории музыки и композиции консерватории. В основу произведения легли сочинения советских композиторов, посвященные полету Юрия Гагарина.
Исполнит «Фантазию» симфонический оркестр и академический хор под управлением Михаила Мясникова. Премьера состоится 15 апреля.
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