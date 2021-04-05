На территории курорта в Хвалынске сгорела баня

В Хвалынске сегодня утром, 5 апреля, сгорела баня.

- В 06:57 поступил сигнал о пожаре в бане на территории ООО «Хвалынский горнолыжный курорт», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

На место выехали два расчета МЧС и потушили возгорание на площади 6 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.