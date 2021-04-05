Женщина замерзла до смерти на крыльце своего дома в селе Хвалынского района

Тело женщины было найдено во дворе ее дома
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Хвалынском районе Саратовской области мужчина нашел тело своей 56-летней матери.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП случилось в селе Ульянино.
Мужчина приехал домой к матери, он нашел ее тело во дворе и сообщил в полицию.
На место трагедии прибыл следователь СКР и судебно-медицинский эксперт. Предварительно установлено, что женщина погибла от переохлаждения.
Выдвинута версия случившегося: женщина заходила в дом и под ее тяжестью надломилась одна из досок крыльца. Пострадавшая упала, ударилась и не смогла подняться, а впоследствии замерзла до смерти.
Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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