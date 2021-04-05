В Саратове УАЗ «Патриот» врезался в КамАЗ

В Заводском районе Саратова вчера ночью, 4 апреля, столкнулись УАЗ «Патриот» и КамАЗ.

- По предварительным данным, 47-летний водитель внедорожника не стал соблюдать дистанцию до впереди идущего КамАЗа и врезался в него, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 01:35 напротив Ново-Астраханского шоссе, 67.

В ДТП пострадал водитель УАЗ «Патриот». Его с травмами доставили в больницу.

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