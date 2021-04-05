Две трети жителей Саратова считают себя счастливыми

В Саратовской области две трети жителей считают себя счастливыми.

К таким выводам пришли специалисты hh.ru, платформы по поиску сотрудников.

Счастливыми себя назвали 69% опрошенных. Еще почти четверть — 24% — ощущают себя несчастными. Если сравнивать с данными по России, то саратовцы немного более счастливы (64 и 29% соответственно по стране).

Таким образом, среди российских регионов Саратовская область заняла 11-е место.

Женщины чаще мужчин считают себя счастливыми. А реже всего о счастье говорят граждане в возрасте 18–24 лет.

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