Саратовцы жалуются на «стаи безнадзорных собак и кошек»

За март жители Саратовской области написали в соцсетях почти шесть тыс. жалоб.

- ЦУР зафиксировал 328 сообщений в комментариях под постами в различных сообществах о стаях безнадзорных собак и кошек, — сообщили «КП-Саратов» в Центре управления регионом.

Также саратовцев волновали проблемы ЖКХ, например, отключения воды и отопления — 321 обращение.

Очистки дорог от снега и льда касались 128 сообщений. Это на 317 меньше, чем в феврале. Зато в конце марта люди жаловались на затопление дорог и тротуаров.

Больше всего обращений в соцсетях оставляли жители Саратова — 2 180, Балаковского района — 374, Ртищевского — 87.

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