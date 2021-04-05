Обрушение стены общежития в поселке Степное: СКР начал проверку

В Саратовской области следователи СКР начали проверку сообщения об обрушении стены общежития в поселке Степное Советского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП случилось в доме №22 по улице Октябрьская.

СМИ писали, что общежитие является жилым. Кирпичная кладка обрушилась с первого этажа на второй и, по мнению жителей, разрушение может продолжиться.

Следователи СКР устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняется, на чьем балансе находится здание. Будет дана оценка действиям должностных лиц, которые должны контролировать безопасность проживания людей.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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