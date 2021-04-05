Новую набережную Саратова отремонтируют почти за 40 млн рублей

Планируется отремонтировать 780 метров новой набережной Фото: Екатерина Семенова

Объявлен аукцион на капитальный ремонт новой набережной Саратова.

Конкурс объявлен комитетом по строительству и инженерной защите. Через сайт «Госзакупки» ведется поиск подрядчика, который сможет отремонтировать участок между Провиантской и Бабушкиным взвозом.

Протяженность участка составляет 780 метров. Начальная стоимость контракта составляет 39,7 млн рублей.

В список работ входит ремонт оборудования дренажа и системы водоотведения. Это, в том числе, подсыпка щебня и его трамбовка, восстановление обратного фильтра, устройство подстилающего слоя и другие.

Итоги аукциона станут известны 13 апреля, а работы должны быть выполнены до 15 августа.

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