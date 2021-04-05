В Питерском районе выберут нового главу

Фото из Instagram министерства по делам территориальных образований области

В Питерском районе Саратовской области выберут нового главу.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве по делам территориальных образований, состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур.

Комиссия вынесла на заседание районного собрания сотрудника АО «Облкоммунэнерго» Сергея Гаврилкина и Алексея Рябова — сотрудника ООО «Элтрейт».

Нового главу выберут в течение недели.

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