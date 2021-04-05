Труп пенсионерки два дня пролежал в доме в селе Мечетное

Следователи начали проверку смерти женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Мечетное Советского района погибла 67-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело обнаружил местный участковый.

Тревогу забила дочь погибшей, которая не могла до нее дозвониться. Она сообщила об этом в полицию, и участковый отправился проверить пенсионерку. Он обнаружил, что женщина лежит в коридоре.

Следователи осмотрели место происшествия и труп. Оказалось, что на теле имеются ссадины. По предварительным данным, смерть наступила не менее двух дней назад.

Началась проверка. Будут установлены причина и обстоятельства смерти женщины.

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