РИА: Саратовская область продолжает терять население

Демографическая ситуация в Саратовской области оценивается невысоко

Саратовская область заняла 73 место из 85 в демографическом рейтинге регионов, составленном РИА Новости.

По официальным данным на 1 января 2021 года число жителей области составило 2395,1 тыс. человек. За 2018-2020 годы сокращение населения составило 2,8%.

За эти три года естественная убыль (разница между родившимися и умершими) составила -45,8 тыс. человек. Миграционный прирост тоже в минусе – за этот период из Саратовской области уехало на 20,7 тыс. человек больше, чем приехало.

Еще хуже дела обстоят в Тамбовской, Магаданской областях. Еврейской АО. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области,

За последние три года численность населения выросла в 21 российском регионе, в 44 — пошла на убыль. С