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Происшествия5 апреля 2021 10:16

Жительница Саратова захотела купить куртку за 14 тысяч рублей и нарвалась на мошенницу из Красноярска

У аферистки не было товара
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Кировском районе Саратова будут судить 24-летнюю жительницу Красноярска за мошенничество.

- Она 25 декабря 2020 года разместила в Инстаграм объявление о продаже куртки известного бренда за 13 999 рублей. Жительница Саратова заинтересовалась одеждой и перечислила деньги, но на самом деле куртки у женщины не было, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Уголовное дело направлено в суд.

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