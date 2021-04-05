Жительница Саратова захотела купить куртку за 14 тысяч рублей и нарвалась на мошенницу из Красноярска

В Кировском районе Саратова будут судить 24-летнюю жительницу Красноярска за мошенничество.

- Она 25 декабря 2020 года разместила в Инстаграм объявление о продаже куртки известного бренда за 13 999 рублей. Жительница Саратова заинтересовалась одеждой и перечислила деньги, но на самом деле куртки у женщины не было, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Уголовное дело направлено в суд.

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