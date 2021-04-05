Около стадиона «Авангард» в Саратове столкнулись два авто

ДТП в Кировском районе Фото: ГИБДД по Саратову

Около стадиона «Авангард» в Кировском районе Саратова вчера ночью, 4 апреля, случилось ДТП.

- В 03:20 напротив дома №87 по улице Танкистов 24-летний водитель «Лады Гранта», по предварительным данным, не стал соблюдать дистанцию и врезался во впереди идущий Hyundai Solaris, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали двое пассажиров иномарки — 24-летняя девушка и 36-летний мужчина. Их госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.