Около стадиона «Авангард» в Саратове столкнулись два авто

ДТП в Кировском районе
Фото: ГИБДД по Саратову
Около стадиона «Авангард» в Кировском районе Саратова вчера ночью, 4 апреля, случилось ДТП.
- В 03:20 напротив дома №87 по улице Танкистов 24-летний водитель «Лады Гранта», по предварительным данным, не стал соблюдать дистанцию и врезался во впереди идущий Hyundai Solaris, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
В ДТП пострадали двое пассажиров иномарки — 24-летняя девушка и 36-летний мужчина. Их госпитализировали.
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