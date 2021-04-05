Жители Саратова пожаловались Володину на недоступность Ботанического сада

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин взял на контроль ситуацию с Ботаническим садом.

Как пишут сторонники Вячеслава Володина в своей группе, ранее жители сообщали, что не могут посещать Ботанический сад. Причина — отсутствие необходимой инфраструктуры.

- На днях Ботанический сад посетила рабочая группа, которая была специально направлена для изучения ситуации, — сообщили сторонники Володина.

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