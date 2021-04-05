В Саратове пассажир обворовал молодого таксиста

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла кражу у таксиста.

- Утром 4 апреля в отдел обратился 21-летний водитель. У него во время поездки неизвестный попросил мобильный телефон, чтобы позвонить, а сам перевел через приложение 1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция дело возбудила, разыскала 29-летнего ранее судимого мужчину. Ему выписали подписку о невыезде.

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