В Балакове в девятиэтажке случился пожар

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вчера ночью, 4 апреля, случился пожар.

- Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире на последнем этаже девятиэтажного дома на проспекте Героев поступил в 03:26, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На место выехали три пожарных расчета. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

Предполагается, что квартира заполыхала из-за непотушенной сигареты.

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