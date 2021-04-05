В Энгельсе любителя шуметь по ночам под окнами отправили в колонию

Компания шумела во дворе дома на улице Менделеева в Энгельсе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 20-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в нападении на полицейского.

Преступление было совершено в ночь на 22 августа 2020 года во дворе дома по улице Менделеева. Шумная компания мешала жителям, которые отчаялись взывать к совести гуляк и вызвали полицию.

Один из нарушителей в присутствии правоохранителей начал вести себя агрессивно и дерзко. Когда полицейские начали составлять протокол, друзья хулигана попытались защитить товарища. Один из дебоширов ударил стража порядка кулаком по носу, сломав его.

После случившегося парень сбежал и был объявлен в розыск. Его удалось задержать и отправить под суд. Свою вину он не признал, но по приговору все же отправится в колонию общего режима на 1,5 года.

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