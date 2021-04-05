Сбросить тело женщины в тепловой коллектор в Саратове мог ранее судимый за убийство мужчина

Подозреваемый в смерти женщины задержан
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в тепловом коллекторе на улице Техническая.
«КП-Саратов» писала, что тело было найдено 2 апреля. Позже выяснилось, что она погибла насильственной смертью.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, задержан подозреваемый — 52-летний мужчина, ранее судимый за убийство.
Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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