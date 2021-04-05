Трое детей отравились угарным газом в селе под Марксом

Следователи проверяют обстоятельства отравления трех детей Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Приволжское Марксовского района Саратовской области госпитализированы трое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, они отравились угарным газом.

ЧП случилось днем 3 апреля. Около 18 часов девочки 2, 6 и 11 лет пожаловались родителям на плохое самочувствие. Приехавшие по вызову медики скорой помощи доставили детей в больницу, где был поставлен диагноз — отравление окисью углерода.

Дом отапливался газовым котлом Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас пострадавшим оказана помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Следователи СК осмотрели место происшествия. В доме установлены проточный газовый водонагреватель и газовый котел.

Началась проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Установлен газовый проточный водонагреватель Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.