Трое детей отравились угарным газом в селе под Марксом

Следователи проверяют обстоятельства отравления трех детей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Приволжское Марксовского района Саратовской области госпитализированы трое детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, они отравились угарным газом.
ЧП случилось днем 3 апреля. Около 18 часов девочки 2, 6 и 11 лет пожаловались родителям на плохое самочувствие. Приехавшие по вызову медики скорой помощи доставили детей в больницу, где был поставлен диагноз — отравление окисью углерода.
Дом отапливался газовым котлом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сейчас пострадавшим оказана помощь, их здоровью ничего не угрожает.
Следователи СК осмотрели место происшествия. В доме установлены проточный газовый водонагреватель и газовый котел.
Началась проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Установлен газовый проточный водонагреватель
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.