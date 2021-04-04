Николай Панков пригласил всех поучаствовать в викторине о Юрии Гагарине

Депутат Госдумы Николай Панков пригласил всех поучаствовать в викторине в своем Инстаграм-аккаунте.

- Первый в мире космонавт, воспитанник Саратовского аэроклуба Юрий Гагарин был удивительным человеком. В заключении комиссии врачей и психологов по подготовке к первому полету человека в космос о Гагарине сказано: «Любимое слово — «работать»… Его очень трудно, по существу невозможно, вывести из состояния равновесия. Настроение обычно немного приподнятое, вероятно, потому, что у него юмором, смехом до краев полна голова. Вместе с тем трезво рассудителен».

А знаете, за что будущего космонавта чуть не отчислили из военно-авиационного училища? А капитаном какой спортивной команды Гагарин был во время учёбы в Саратовском индустриальном техникуме? А увидев какой объект Юрий Гагарин понял, что приземляется именно в Саратовской области?

Решил поделиться с вами этими и другими интересными фактами. На своей странице в Инстаграм в сторис разместил викторину. Приглашаю всех принять участие, — написал Панков в телеграм-канале «Пара слов».