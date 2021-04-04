Три дома на 2-й Садовой затопило из-за паводка

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

В Базарном Карабулаке Саратовской области сегодня днем, 4 апреля, подтопило частные дома.

- Сегодня днем из-за перелива пруда в лесном массиве зашла вода к трем жилым домам по улице 2-я Садовая. Строения находятся в теле оврага неподалеку от водоема, — написал председатель правительства области Роман Бусаргин в своем Инстаграм.

На месте находится глава Базарно-Карабулакского района, ему поручено оказать необходимую помощь жителям.

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

По словам Бусаргина, угрозы дальнейшего подтопления нет.

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