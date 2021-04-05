В Саратовской области прогнозируют туман и гололедицу на дорогах

В Саратовской области сегодня, 5 апреля, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь.

- Утром прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров. На отдельных участках дорог гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует с порывами до 14 м/с, днем потеплеет до +7…+12 градусов.

В 2020 году в этот день шел мокрый снег.

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