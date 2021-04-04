В Саратове до утра отключили воду

В Саратове сегодня, 4 апреля, отключили воду на четной стороне улицы Соколовая от Рогожина до Симбирской.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения не будет ориентировочно до 07:00 5 апреля. Причиной отключения стали работы компании на водопроводе.

По той же причине воды не будет на улице Ипподромная, но уже до 20:00 4 апреля.

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