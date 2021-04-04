Желание купить тепловизор для охоты привело саратовца к мошенникам

В Саратове за сутки дистанционные мошенники обманули четырех человек.

- Общая сумма ущерба составила 233 770 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Один из потерпевших — житель Ленинского района. Он на популярном сайте решил купить тепловизор для охоты. Продавец прислал ему ссылку для оплаты, тот ввел туда данные своей карты и лишился 44 тыс. рублей.

Жительнице Солнечного позвонил якобы сотрудник банка, а точнее — аферист, представившийся им. Он заявил, что с женщины хотят списать средства. Для их сохранности надо было всего лишь перевести все деньги на «безопасные» счета. Женщина перечислила 123 770 рублей.

Полицейские напоминают гражданам, что не надо заполнять данные своей карты на неизвестных сайтах.

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