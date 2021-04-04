В Марксе женщина пострадала на пожаре

Площадь пожара составила 2 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Марксе Саратовской области вчера ночью, 3 апреля, случился пожар.
- Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире двухквартирного жилого дома на улице Бабеля поступил в 01:35, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Два пожарных расчета потушили огонь на площади 2 кв. м. Горели домашние вещи.
Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Пострадала 41-летняя женщина. У нее ожоги третьей степени.
Пожар случился в доме на улице Бабеля
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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