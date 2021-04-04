В Саратове из шеи собаки во время операции вытащили зубочистку

В Саратове ветеринары извелкли из шеи собаки Белки зубочистку.
- Месяц назад заметили свищи в области шеи. В процессе операции обнаружен инородный предмет — зубочистка, — говорится на странице в Инстаграм Первой ветеринарной клиники.
После извлечения зубочистки собаке установили дренаж и назначили лечение.
Собака Белка. Фото со страницы в Инстаграм Первой ветеринарной клиники
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