Найденная в колодце в Саратове женщина умерла от травмы головы

Колодец, где нашли труп женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи установили, что женщина, чье тело нашли в колодце на Технической улице, умерла не своей смертью.

Напомним, труп в коллекторе нашла местная жительница около дома №7а вечером 2 апреля и позвонила в полицию.

- На теле и голове женщины были множественные повреждения. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Погибшей оказалась 32-летняя местная жительница.

Полицейские и следователи разыскивают причастных к преступлению. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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