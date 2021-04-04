Найденная в колодце в Саратове женщина умерла от травмы головы

Колодец, где нашли труп женщины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи установили, что женщина, чье тело нашли в колодце на Технической улице, умерла не своей смертью.
Напомним, труп в коллекторе нашла местная жительница около дома №7а вечером 2 апреля и позвонила в полицию.
- На теле и голове женщины были множественные повреждения. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.
Погибшей оказалась 32-летняя местная жительница.
Полицейские и следователи разыскивают причастных к преступлению. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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